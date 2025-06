Ruggiero e l’amaro dietrofront Del Rosso | Spero che ci ripensi

L’inaspettato dietrofront di Ruggiero e della sua famiglia sui progetti delle Terme ha scosso la città, alimentando preoccupazioni e incertezze. Il sindaco Claudio Del Rosso spera ancora in un ripensamento che possa rilanciare questa grande opportunità di sviluppo. Ora più che mai, il futuro di questa importante iniziativa dipende dalla disponibilità di tutti a collaborare per il bene comune.

"Spero molto che l’architetto Oreste Ruggiero possa ripensarci ed effettuare l’investimento sulle Terme che rappresenterebbe una grande occasione per la città. Certe affermazioni effettuate nelle scorse settimane andavano fatte e concretizzate a suo tempo, eventualmente. Adesso, rischiano solo di creare problemi con i potenziali investitori". Il sindaco Claudio Del Rosso commenta con preoccupazione la notizia che Ruggiero e la figlia non hanno rinnovato le offerte, scadute il 31 maggio, per rilevare, rispettivamente, le Terme Tamerici e l’ex istituto Grocco. La decisione del professionista, che continua a mantenere il più stretto riserbo in questi giorni, sembra essere dettata dalla volontà di conoscere le effettive modalità in cui i beni strategici delle Terme saranno spacchettati e venduti in singoli lotti riguardanti uno o più edifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it