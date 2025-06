Rugby Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica

L’Italia del rugby si prepara con entusiasmo per il Tour Estivo 2025, un appuntamento imperdibile che metterà alla prova gli azzurri in Namibia e Sudafrica. Con tre sfide di grande livello, la nostra Nazionale si allena intensamente sotto la guida di Gonzalo Quesada, pronta a scrivere nuove emozioni e successi. La passione per il rugby italiano si accende, e il viaggio verso l’eccellenza sta per cominciare…

L'Italia del rugby si appresta ad iniziare la preparazione in vista dei prossimi Test Match: il Tour Estivo 2025 degli azzurri prevede tre sfide, una in Namibia, il 27 giugno all'Hage Geingbob Stadium di Windhoek, e due in Sudafrica, il 5 luglio al Loftus Versfeld di Pretoria ed il 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth. La Nazionale, agli ordini del commissario tecnico Gonzalo Quesada, sarà al lavoro a partire da domani, sabato 14 giugno, a L'Aquila: saranno aperti alla stampa per i primi 15? gli allenamenti di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 giugno, mentre sono previste negli stessi giorni delle conferenze stampa.

