Rugani Juve l'agente Torchia rivela

Il futuro di Rugani alla Juventus si fa sempre più interessante, con il coinvolgimento di nuovi allenatori e figure chiave. L'agente Torchia esprime entusiasmo per la presenza di Tudor, apprezzandone personalità e approccio, e rivela che Daniele ha già parlato con Scanavino per pianificare il suo prossimo importante capitolo. La strada verso una nuova stagione promette grandi sviluppi, e tutto lascia supporre che Rugani possa giocare un ruolo ancora più centrale in bianconero.

Rugani Juve, l’agente Torchia ha parlato così del futuro del difensore, tornato in bianconero dopo il prestito all’Ajax. Le dichiarazioni. L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato a Juve Zone del difensore, tornato alla Juve dopo la fine del prestito all’ Ajax. Le sue dichiarazioni. RUGANI JUVE – «Le idee chiare pagano sempre. Il mister ha fatto bene e ha meritato. Sono contento che ci sia Tudor, anche perché svenarsi per cambiare allenatore in un momento in cui sta cambiando la dirigenza non è un bene, si sarebbe fatto un cambio tanto per cambiare e nel calcio non va bene. Daniele non si permette mai di giudicare gli allenatori, tantomeno quelli che ha visto da poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, l’agente Torchia rivela: «Contento che ci sia Tudor, piace molto come persona a Daniele. Abbiamo già parlato con Scanavino e…»

