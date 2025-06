Rubò Rolex e gioielli a Beppe Sala | Claudia evade dal carcere di Pontedecimo con un’amica

Nel cuore di Milano, un evento inaspettato scuote il mondo del crimine e della giustizia: Claudia evade dal carcere di Pontedecimo insieme a un'amica, sfidando le autorità che da giorni le cercano senza sosta. La fuga, avvenuta durante un permesso per un corso di cucina, ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza e sulle motivazioni dietro questa audace decisione. Ma cosa c'è realmente dietro questa evasione?

Da quattro giorni Ristevski e Hamidovic sono ufficialmente “ricercate”. Polizia, carabinieri e penitenziaria le stanno cercando in città, ma anche in tutta la regione. Entrambe, compagne di cella, su permesso del giudice erano uscite per frequentare un corso di cucina. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it