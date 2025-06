Rubano le chiavi all' interno di un' auto e vanno a rubare nell' appartamento | colti sul fatto e arrestati a Caluso

Nella giornata di mercoledì 11 giugno 2025, a Caluso, una coppia di ladri è stata colta sul fatto mentre tentava di mettere a segno due furti consecutivi. Dopo aver rubato le chiavi di un'auto e poi l'ingresso all'appartamento, sono stati prontamente arrestati dalle forze dell'ordine. Un episodio che sottolinea quanto sia importante restare vigili e adottare misure di sicurezza efficaci per proteggere i propri beni.

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno 2025 una coppia di ladri, entrambi sinti italiani uno di 27 anni residente a Verolengo e l'altro di 28 anni residente a Caluso, hanno rubato un mazzo di chiavi lasciate in un'auto Fiat Panda parcheggiata davanti al supermercato Lidl di Rivarolo Canavese e.

