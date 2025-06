Ruba le foto dell'ex fidanzata e le usa per obbligarla a uscire con lui | 50enne a processo

Un caso inquietante che mette in luce i pericoli della violazione della privacy e del rispetto dei diritti altrui. Un uomo di 50 anni si trova ora a processo a Mantova, accusato di aver sfruttato foto intime dell'ex fidanzata per ricattarla e costringerla a incontri indesiderati. La vicenda solleva importanti questioni sul consenso e sulla tutela delle vittime di revenge porn. Continua a leggere per scoprire come si svolge questa difficile battaglia legale e quali sono le implicazioni sociali di questi crimini.

Un 50enne è accusato di aver estrapolato fotografie dell'ex fidanzata in atteggiamenti intimi e di averle usate per ricattarla e convincerla a uscire con lui e avere un rapporto sessuale. A processo a Mantova, è imputato per stalking, violenza sessuale e revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

