Ruba in una tabaccheria del centro ma viene preso poco dopo e finisce dietro le sbarre

Una fuga fulminea, ma destinata a fallire: questa è la storia di un giovane di Sassoferrato che, il 3 agosto scorso, ha tentato di svaligiare una tabaccheria nel centro della città. La sua corsa si è fermata presto, tra le sbarre del carcere di Montacuto, dimostrando ancora una volta che la legge non lascia scampo ai trasgressori. La giustizia ha fatto il suo corso, riaffermando il principio che il crimine non paga.

I carabinieri di Sassoferrato hanno arrestato e portato a Montacuto un 27enne del luogo, autore lo scorso 3 agosto di un furto aggravato in una tabaccheria della città. Dopo il reato l'uomo si era dato subito alla fuga, venendo però rintracciato pochi minuti dopo dai carabinieri.

