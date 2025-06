Ruba farmaci e integratori dalla farmacia in cui lavora magazziniere 28enne denunciato

Un magazziniere di 28 anni, originario di origine romena, è stato denunciato per aver sottratto farmaci e integratori dalla farmacia in cui lavorava, con l’intento di rivenderli senza considerare i rischi per la salute dei clienti. La sua azione irresponsabile mette in pericolo chi si affida a prodotti non controllati. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza e sull’etica nel settore sanitario.

La polizia ha denunciato il magazziniere di una farmacia di Nesima, che aveva rubato dei farmaci a prescrizione medica per rivenderli, senza preoccuparsi dei rischi per la salute che avrebbe potuto provocare ai suoi “clienti”. L’uomo, un 28enne di origine romena, è stato fermato a bordo della sua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ruba farmaci e integratori dalla farmacia in cui lavora, magazziniere 28enne denunciato

