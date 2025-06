Rosanna scomparsa da alcuni giorni | come l’hanno ritrovata

Rosanna Fiore, scomparsa da alcuni giorni a Portici, ha finalmente ritrovato la pace. Dopo un'intensa ricerca e tante preghiere, la sua storia si è conclusa con un lieto fine: è stata trovata sana e salva nella zona alta di Ercolano, in via Cegnacolo. Un momento di sollievo per l’intera comunità e, in particolare, per la famiglia di Rosanna, che ora può rincominciare a respirare con serenità.

Dopo giorni di tensione e apprensione, la città di Portici può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La vicenda di Rosanna Fiore, scomparsa mercoledì 11 giugno, ha avuto il lieto fine sperato, concludendosi con il suo ritrovamento in buone condizioni nella zona alta di Ercolano, precisamente in via Cegnacolo. Un epilogo che ha sciolto l’ angoscia di un’intera comunità e, soprattutto, della sua famiglia. Rosanna era uscita di casa priva di chiavi, portafoglio e cellulare, un dettaglio che fin da subito aveva alimentato la preoccupazione. Per oltre quarantotto ore, l’intera macchina delle ricerche si è attivata con una mobilitazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rosanna scomparsa da alcuni giorni: come l’hanno ritrovata

In questa notizia si parla di: rosanna - scomparsa - giorni - alcuni

Rosanna Fiore, scomparsa a Portici da un giorno: gli appelli per ritrovarla - L'assenza di Rosanna Fiore da Portici ha sconvolto l'intera comunità, che si stretta nel dolore e nella speranza di ritrovarla.

ULTIM’ORA - Ritrovata dopo due giorni di ricerche Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa a Portici Vai su Facebook

#Ercolano - Ritrovata Rosanna Fiore: scompare per oltre 48 ore #Cronaca #Rosanna #Ritrovamento #Portici #Scomparsa #Solidarietà #NanoTV Vai su X

Ritrovata Rosanna Fiore, la donna scomparsa da Portici: era a Ercolano; Ritrovata Rosanna Fiore, scomparsa da Portici: era alle falde del Vesuvio ad Ercolano; Paura a Portici, Rosanna scomparsa da due giorni: ricerche in corso sul Vesuvio.

Trovata Rosanna Fiore, andate a buon fine le ricerche della donna scomparsa a Portici - Come si è appreso dai post pubblicati sui social da amici e parenti, la 55anne originaria di Cercola e residente a ... Secondo msn.com

Ritrovata a Ercolano la donna scomparsa da Portici: la 55enne Rosanna Fiore era alle falde del Vesuvio - Dopo due giorni di ricerche è stata rintracciata Rosanna Fiore, 55 anni, scomparsa da Portici. Segnala msn.com

Rosanna Fiore, scomparsa a Portici da un giorno: gli appelli per ritrovarla - Rosanna Fiore è scomparsa a Portici, nella provincia di Napoli, nella mattinata di mercoledì 11 giugno. Lo riporta fanpage.it