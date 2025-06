Rosanna Fiore scomparsa da Portici | si cerca anche alle falde del Vesuvio con i cani molecolari

Le speranze di ritrovare Rosanna Fiore, scomparsa da Portici due giorni fa, si accendono con nuove, intense ricerche che coinvolgono anche le falde del Vesuvio e l’ausilio dei cani molecolari. La comunità è in attesa di buone notizie, mentre i soccorritori non mollano, determinati a riunire la donna con i suoi cari. Proseguono le operazioni di salvataggio e di indagine per fare luce su questa scomparsa misteriosa.

Proseguono le ricerche di Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa a Portici da due giorni. La Prefettura ha esteso le ricerche anche alle falde del Vesuvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rosanna Fiore, scomparsa a Portici da un giorno: gli appelli per ritrovarla - L'assenza di Rosanna Fiore da Portici ha sconvolto l'intera comunità, che si stretta nel dolore e nella speranza di ritrovarla.

