Romy Gai | Vi spiego perché il Mondiale per club sarà un successo

Romy Gai svela perché il Mondiale per club è un grande successo: tra sponsor di livello mondiale, una vendita di biglietti in crescita e un innovativo accordo con Dazn, l’evento si distingue come una vetrina imperdibile del calcio globale. Parole che confermano come questa manifestazione stia rivoluzionando gli standard del torneo.

Parla il chief business officer della Fifa: "Abbiamo sponsor di livello globale, la vendita di biglietti sta andando molto bene. E l'accordo con Dazn è rivoluzionario". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Romy Gai: "Vi spiego perché il Mondiale per club sarà un successo"

