Romelu Lukaku è il Calciatore del mese AIC di maggio

somiglianza del titano belga. Dopo anni di crescita, sfide e successi, Lukaku si consacra nuovamente come protagonista indiscusso: il suo prestigioso riconoscimento come Calciatore del Mese AIC di maggio è la testimonianza di una carriera che continua a brillare e a sorprendere. È l'apice di un percorso che dimostra come la passione e la determinazione possano trasformare un talento in leggenda.

Romelu Lukaku ha esordito nel calcio professionistico nel 2009. Sono trascorsi 16 anni e diverse ere calcistiche: lui, da ragazzino, è diventato un uomo, e il suo corpo e il suo gioco hanno attraversato tanti cambiamenti quanti sono stati quelli del calcio. A questo punto però possiamo dirlo con certezza: la migliore versione di Romelu Lukaku è quella vista nelle mani di Antonio Conte, l'allenatore che più di tutti lo ha forgiato - a immagine e somiglianza del suo ideale di centravanti nel 3-5-2. Quando lo ha allenato la prima volta, all'Inter, Conte ha convinto Lukaku a migliorare nel gioco spalle alla porta, un suo difetto storico - lui cresciuto nei sistemi 4-3-3 del calcio belga, centravanti possente ma col vizio di allargarsi sulla fascia per andare in uno contro uno.

