Romantasy sottovalutato tra i migliori libri di amazon del 2025

Nel 2025, la romantasy si conferma come un genere sorprendente e in continua evoluzione, spesso sottovalutato ma ricco di capolavori nascosti. Tra questi spicca "Immortal" di Sue Lynn Tan, acclamato da Amazon come uno dei migliori libri dell’anno, dimostrando come titoli meno noti possano conquistare il cuore dei lettori più esigenti. La presenza di "Immortal" nella classifica dei migliori libri sottolinea l'importanza di scoprire nuove voci e storie affascinanti nel panorama letterario.

