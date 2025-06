romagna ospita amichevoli internazionali di pallavolo giovanile femminile

La Romagna si prepara a vivere un’emozionante settimana di pallavolo giovanile, con sei amichevoli internazionali che metteranno in mostra il talento delle future stelle italiane e polacche. Dal 18 al 24 giugno, le città di Rimini, Riccione, Cesena e San Giovanni in Marignano ospiteranno gratuitamente questo evento imperdibile, promosso con passione da Fipav Emilia Romagna e dal comitato territoriale Romagna Uno, che hanno manifestato tutta la loro energia nel promuovere lo sport e lo spirito di squadra tra i giovani.

