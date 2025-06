Roma tentano furto su un’auto a Prima Porta | arrestata coppia di giovani

Roma si conferma come palcoscenico di episodi di cronaca vivaci e sorprendenti. Ieri pomeriggio, due giovani montenegrini sono stati intercettati dai carabinieri mentre tentavano di mettere a segno un colpo ai danni di un SUV in sosta a Prima Porta. La loro azione non è passata inosservata, portando all’arresto immediato. Un episodio che dimostra come la sicurezza rimanga una priorità per le forze dell’ordine e la città stessa.

I due sono stati colti sul fatto dai carabinieri mentre cercavano di rubare all'interno di un Suv. Roma – Due giovani cittadini montenegrini, un uomo di 24 anni e una donna di 21, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Roma Prima Porta con l'accusa di tentato furto aggravato. I militari li hanno sorpresi in via Concesio mentre cercavano di forzare un Suv in sosta, appartenente a un turista inglese, dopo aver infranto il finestrino del lato passeggero. I due, entrambi senza occupazione e già noti alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate, attirando l'attenzione dei passanti.

