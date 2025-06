Roma spacca il vetro di un bus e vaga per le strade armato di ascia

Una scena inquietante si è verificata nelle prime ore della notte a Roma, quando un uomo armato di ascia ha infranto il vetro di un autobus in transito e vagava per le strade, creando scompiglio. La pronta risposta delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze peggiori, sottolineando l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza. Ma cosa ha spinto l’uomo a comportarsi così? Scopriamolo nei dettagli.

Roma, 13 giugno 2025 – Erano poco dopo le 2 di questa notte, quando un uomo in stato confusionale, dopo aver infranto il vetro di un autobus di linea Ata c, in transito, senza passeggeri a bordo, vagava in strada armato di ascia. L’allarme al 112 ha fatto intervenire i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, i n via Ucria a Roma, che hanno fermato l’uomo, 55 anni, romano, in evidente stato di alterazione psicofisica connessa ad abuso sostanze alcoliche. Alla vista dei militari, l’uomo ha spontaneamente gettato l’arma bianca a terra, desistendo dal suo comportamento. L’ascia è stata sequestrata e l’uomo, che ha rifiutato le cure mediche, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it