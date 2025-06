Roma si prepara al Burger Festival di Eataly | quattro giorni all’insegna del gusto e della musica!

Roma si prepara a vivere un appuntamento imperdibile con il Burger Festival di Eataly, quattro giorni all’insegna del gusto, della musica e della creatività culinaria. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, l’area esterna di Eataly Ostiense si trasforma in un villaggio del sapore, dove i maestri del panino presentano le loro migliori creazioni. Un’occasione unica per scoprire e gustare i burger più innovativi d’Italia e oltre. Non lasciatevelo scappare!

I maestri del panino si danno appuntamento da Eataly Roma per il primo grande evento all'aperto della stagione. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, arriva il Burger Festival, una vera e propria festa dedicata ai migliori burger d'Italia – e non solo. Nell'ampio spazio esterno di Eataly Ostiense, dal tramonto fino a mezzanotte, sarà possibile assaggiare creazioni uniche che raccontano il meglio del territorio: hamburger gourmet, ricette regionali, ingredienti d'eccellenza e abbinamenti inediti, accompagnati da birre artigianali, vini e cocktail naturali. Il tutto condito da buona musica, atmosfera rilassata e un'area pensata anche per i più piccoli.

