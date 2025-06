Roma scooter contromano sul GRA | fuga da film e arresto

Un inseguimento mozzafiato ha animato le strade di Roma, quando un uomo in scooter ha deciso di sfidare le regole, percorrendo quasi un chilometro contromano sul GRA. La sua fuga disperata si è conclusa con un arresto tra i cespugli, regalando un momento da film d'azione alla città eterna. Un episodio che dimostra come la sicurezza sia una priorità e il rispetto delle norme imprescindibile per tutti.

Sfreccia in senso vietato quasi un chilometro, poi tenta di nascondersi tra i cespugli. Roma ‚Äď Un inseguimento da film ieri lungo il Grande Raccordo Anulare ha visto protagonista un uomo in sella a uno scooter che, alla vista di una pattuglia della polizia stradale, ha invertito repentinamente la marcia, percorrendo quasi un chilometro in contromano sul tratto ovest del GRA. Il conducente, in evidente stato di agitazione, ha accelerato sfrecciando tra le corsie opposte, creando momenti di forte tensione tra gli automobilisti. Una volta seminata la pattuglia, lo scooterista ha abbandonato il mezzo per cercare di dileguarsi tra la vegetazione ai lati della strada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Roma, scooter contromano sul GRA: fuga da film e arresto

In questa notizia si parla di: roma - scooter - contromano - film

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Ostia (Roma) - Un inseguimento da film, lungo almeno sette chilometri, tra il lungomare e l'entroterra di Ostia, con tanto di agente della polizia di Stato attaccato - e rimasto appeso - alla portiera dell'auto guidata da due ladri. I fatti risalgono allo scorso 27 magg Vai su Facebook

Fuga contromano con lo scooter sul raccordo anulare; Fast and Furious sul raccordo: sfreccia contromano con lo scooter, 40enne bloccato a San Basilio; Fuga in contromano e aggressione ai vigili: fermato un 49enne.

Inseguimento da film a Roma: scappa dalla Polizia contromano con lo scooter sul GRA, poi si nasconde…tra i cespugli Si legge su msn.com: Aveva un atteggiamento un po’ sospetto, stava guidando con fare guardingo, come se avesse qualcosa da non far scoprire.