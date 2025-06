Roma Rensch | Rispetto all’Ajax qui c’è una mentalità vincente

Devyne Rensch si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la maglia della Roma, portando con sé una mentalità vincente e l’esperienza di una stagione ricca di successi. Dopo aver lasciato l’Ajax lo scorso gennaio, si è subito distinto per il suo contributo decisivo. Ora, sotto la guida di Gasperini, il suo talento dovrà brillare ancora di più: il suo futuro si gioca su ogni azione, e il suo impegno potrebbe fare la differenza.

Devyne Rensch si appresta ad iniziare la sua seconda stagione con la maglia della Roma, che lo scorso gennaio lo ha acquistato a titolo definitivo dall'Ajax. L'esterno olandese è stato uno dei pochi rinforzi del mercato invernale veramente utilizzato da Claudio Ranieri, dando un buon apporto nella clamorosa rimonta compiuta dalla squadra nella seconda parte di stagione. Adesso, il giocatore dovrà convincere Gian Piero Gasperini, che lo valuterà da vicino all'inizio del ritiro estivo. Ai microfoni del De Teelegraf, Rensch ha raccontato i suoi primi mesi in giallorosso: " Il tempo e il cibo sono buoni, Roma è una città fantastica.

