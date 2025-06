Roma Rensch racconta le differenze tra Serie A e Eredivisie | In Olanda se vinci 1-0 giocando male ti criticano

Devyne Rensch, esterno della Roma e ex Ajax, svela le differenze tra Serie A e Eredivisie in un'intervista esclusiva. Con spirito aperto e sincerità, il giovane olandese analizza le sfide, lo stile di gioco e la percezione dei risultati nei due campionati, mettendo in evidenza come anche una vittoria 1-0, se giocata male, possa attirare critiche. Scopriamo insieme cosa distingue i due campionati e come questa esperienza sta plasmando la sua crescita.

Roma, Rensch racconta le differenze tra Serie A e Eredivisie. Le dichiarazioni dell’esterno ex Ajax dal ritiro con la nazionale under 21 olandese Intervistato da De Telegraaf, Devyne Rensch, esterno della Roma, in occasione del suo ritiro con l’Olanda Under 21 con cui sta disputando l’Europeo di categoria, ha parlato delle differenze tra il campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Rensch racconta le differenze tra Serie A e Eredivisie: «In Olanda se vinci 1-0 giocando male ti criticano»

