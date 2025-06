Roma registrati i primi 6 atti di nascita con 2 mamme

Roma fa un passo storico verso l'inclusione e il rispetto dei diritti di tutte le famiglie. Oggi, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha ufficialmente registrato i primi sei atti di nascita con due mamme, segnando un importante traguardo per la città e l'Italia. Finalmente abbiamo potuto riconoscere e tutelare le famiglie arcobaleno, affermando che l’amore e la genitorialità non conoscono frontiere.

Oggi in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha registrato i primi sei atti di nascita con due mamme, quattro bambine e due bambini nati nella Capitale. Registrati atti di nascita con 2 mamme, Roma è la prima città a farlo. Roma è la prima città italiana a registrare atti di nascita con due mamme, quella biologica e quella intenzionale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Le parole di Gualtieri . “Finalmente abbiamo potuto riconoscere diritti a dei bambini che altrimenti ne sarebbero stati privi. Con grande gioia abbiamo dato applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale registrando gli atti di nascita per due bambine nate da poco con entrambe madri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, registrati i primi 6 atti di nascita con 2 mamme

In questa notizia si parla di: roma - atti - nascita - mamme

Milan, trasferta vietata per i tifosi contro la Roma: atti vandalici durante la finale di Coppa Italia - I tifosi del Milan non potranno seguire la squadra nella trasferta contro la Roma, a causa degli atti vandalici verificatisi durante la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

In queste ore il mio pensiero va a tutte quelle coppie di mamme che si sono rivolte a me, quando ero sindaco di Fiumicino, per vedere riconosciuta la loro genitorialità fin dalla nascita delle loro figlie e dei loro figli e che poi hanno visto gli atti di nascita impugn Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Registrati i primi 6 atti di nascita con due mamme; ROMA LA PRIMA GRANDE CITTÀ A DARE ATTUAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE DICE SÌ AL RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA DI BAMBINE E BAMBINI NATI IN ITALIA CON DUE MAMME; VIDEO | Gualtieri registra 6 bimbi nati da due mamme: “Doveroso, domani festeggiamo al Pride”.

Roma, Gualtieri registra i primi 6 atti di nascita con 2 mamme - ROMA (ITALPRESS) – Oggi in Campidoglio il Sindaco Roberto Gualtieri ha registrato i primi 6 atti di nascita con due mamme, 4 bambine e 2 bambini nati a Roma, confermando il suo personale impegno e del ... Si legge su italpress.com

ROMA, OGGI SEI REGISTRAZIONI ATTI NASCITA CHE RICONOSCONO DUE MAMME - Oggi in Campidoglio il Sindaco Roberto Gualtieri ha registrato i primi 6 atti di nascita con due mamme, 4 bambine e 2 bambini nati a Roma, confermando il suo personale impegno e dell’am ... Lo riporta 9colonne.it

Videonews L’editoriale Prime Pagine Oroscopo Iscrizione alle Newsletter - "Finalmente abbiamo potuto dare diritti a bambini che altrimenti ne sarebbero stati privi", dice il sindaco Gualtieri che oggi ha registrato gli atti di nascita di sei bimbi nati a Roma da due mamme ... Scrive dire.it