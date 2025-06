Roma primi contatti per De Cuyper | Angelino l’ago della bilancia

La Roma si prepara a una nuova stagione con ambizioni di riscatto e reinvenzione. Mentre Gian Piero Gasperini lavora intensamente con il suo staff per delineare la squadra del futuro, il mercato si muove velocemente: i primi contatti e le trattative sono già in atto per rafforzare il gruppo e rispondere alle sfide della prossima annata. La strada è tracciata, e l’entusiasmo cresce: il nuovo corso giallorosso sta prendendo vita.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini comincia a prendere forma. Mentre il tecnico lavora con lo staff alla preparazione estiva e alla pianificazione del ritiro, il responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi è impegnato nella costruzione di una rosa più funzionale al nuovo allenatore. Il primo passo, inevitabilmente, è stato quello di alleggerire l’organico. Dopo l’ufficializzazione della cessione di Samuel Dahl al Benfica, anche Leandro Paredes è ormai vicino all’addio: per lui si prospetta un ritorno al Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto. De Cuyper e Ratiu i nomi per le fasce. La priorità sul mercato è rappresentata dalle fasce, da sempre fulcro del gioco di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, primi contatti per De Cuyper: Angelino l’ago della bilancia

In questa notizia si parla di: roma - primi - contatti - cuyper

LIVE Alcaraz-Draper 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: primi assaggi della sfida - Segui in diretta il match tra Alcaraz e Draper al torneo ATP di Roma 2025! In questo entusiasmante incontro, i primi scambi promettono grande spettacolo.

Roma, occhi su De Cuyper: primi contatti con l’entourage del terzino belga #ASRoma Vai su X

La Roma avrebbe messo nel mirino Agustin Giay. Terzino o esterno destro, classe 2004, è uno dei calciatori di riferimento del Palmeiras nonostante la giovane età. Già avviati i primi contatti, ma la valutazione del Palmeiras si aggira tra i 17 e i 18 milioni di eur Vai su Facebook

Roma, occhi su De Cuyper: primi contatti con l’entourage del terzino belga; Dal Belgio: la Roma accelera per De Cuyper. Avviati i contatti con gli agenti; Dal Belgio, De Cuyper-Roma: contatti avviati.

Calciomercato Roma, su De Cuyper piomba il Milan: primi contatti con Tare - Hilal è stato congelato e questo ha frenato anche la Roma alla ricerca di un esterno sinistro. msn.com scrive

Dal Belgio: la Roma accelera per De Cuyper. Avviati i contatti con gli agenti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Mercato Roma, dal Belgio: avviati i colloqui con l’entourage di De Cuyper - Al Hilal per il momento è in fase di stallo, con la trattativa che comunque è rimasta aperta e che verosimilmente verrà conclusa alla fine del Mondiale per Club, la Ro ... Si legge su msn.com