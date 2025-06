Roma Primavera Seck e Almaviva operati con successo | il comunicato

Una giornata significativa per la Roma Primavera: Mohamed Seck e Mattia Almaviva si sono sottoposti con successo a interventi chirurgici in artroscopia, destinati a riparare le lesioni alla spalla. Questo momento segna un passo importante nel percorso di recupero dei giovani talenti giallorossi, confermando l'impegno del club nel garantire il miglior supporto possibile ai propri giocatori. La speranza è che entrambi tornino presto in campo, pronti a riprendere il loro cammino verso il successo.

Questa mattina, venerdì 13 giugno, è stato il giorno del doppio intervento chirurgico per Mohamed Seck e Mattia Almaviva. Ecco la nota del club sulle condizioni dei due giocatori della Roma Primavera: “ Nella giornata di venerdì 13 giugno, Mattia Almaviva e Mohamed Seck sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in artroscopia di riparazione della lesione di Bankart alla spalla sinistra. Le operazioni sono state finalizzate con successo dal Prof. Ahlbaeumer, alla presenza del medico sociale del Club. I due calciatori giallorossi verranno dimessi nella giornata di domenica e inizieranno il protocollo riabilitativo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, Seck e Almaviva operati con successo: il comunicato

