Roma Pride 2025 si prepara a scatenare una vivace polemica: tra il sostegno della comunità LGBT e le critiche di influencer come Guglielmo Scilla, che ha puntato il dito contro Starbucks, sponsor ufficiale dell’evento. La questione mette in luce le tensioni tra valori e alleanze strategiche, accendendo il dibattito sulla coerenza delle scelte di sponsorizzazione. Ma cosa succederà davvero domani? Resta con noi per scoprirlo.

È polemica sul Roma Pride 2025, in programma domani, sabato 14 giugno: la comunità Lgbt della Capitale (e non solo) si è spaccata dopo che l'attivista e creator Guglielmo Scilla ha criticato apertamente la presenza della catena di caffetteria Starbucks tra gli sponsor ufficiali della manifestazione. "Conosco il Roma Pride e conosco il lavoro che c'è dietro", ha esordito l'influencer in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale. Poi ha continuato e ha fatto scoppiare la bufera, sottolineando che l'organizzazione si schiera ufficialmente "contro ogni forma di guerra e di oppressione" e che però inserisce tra i brand a suo sostegno Starbucks, "uno dei peggiori". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma Pride, l'influencer attacca: “Starbucks sponsor pro Israele”. Ma tra i suoi brand…

