Roma Pride 2025 portavoce | Presenti bandiere sia palestinesi che ebraiche

…quali siano le motivazioni di ogni singolo partecipante. Tuttavia, il messaggio che vogliamo trasmettere è di solidarietà e unità: il Roma Pride 2025 sarà un'occasione per ricordare che i diritti umani e la pace sono valori universali, che devono essere difesi e condivisi da tutti. La diversità delle bandiere rappresenta la nostra forza e il nostro impegno per un mondo più giusto e inclusivo.

"Quello che sta accadendo in Medio Oriente da qualche anno ci fa riflettere tutti. È un vero e proprio massacro e noi ci siamo schierati apertamente. Io credo che il Pride è di tutti e sicuramente ci saranno anche bandiere della Palestina, com'è stato anche negli altri anni. Informalmente hanno aderito anche dei movimenti a supporto della Palestina, ma è chiaro che, essendo il Pride di Roma aperto, non è che sappiamo esattamente chi partecipa e chi non, se non ce lo comunicano". Lo dice durante la conferenza di presentazione del Roma Pride il suo portavoce, Mario Colamarino, rispondendo alle domande dei cronisti sulla presenza di bandiere palestinesi alla parata.