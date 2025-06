roma pride 2025 la madrina rose villain riceve una statuetta

Roma Pride 2025 si prepara a celebrare l’amore, la diversità e l’inclusione, con una madrina d’eccezione: Rose Villain. Durante la conferenza stampa, la cantante ha ricevuto una statuetta raffigurante sé stessa con la bandiera LGBTQIA+, simbolo del suo impegno e sostegno. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Rose ha sottolineato: “Anche quando alcune lotte sembrano non riguardarci direttamente, in realtà ci coinvolgono tutti, perché i diritti sono di tutti.”

Rose Villain, madrina del Roma Pride 2025, ha ricevuto dagli organizzatori un’apprezzatissima statuetta raffigurante la cantante stessa con la bandiera della comunità LGBTQIA+, in occasione della conferenza stampa di presentazione della parata. Rose ha anche risposto alle domande dei cronisti presenti: “Sono fermamente convinta che anche se alcune lotte sembra non ci rappresentino personalmente in realtà ci riguardano. Questi sono i diritti negati alle nostre sorelle e ai nostri fratelli, magari in futuro ai nostri figli, per me la loro lotta è la nostra lotta e per questo sono entusiasta di essere qui come madrina e usare la mia voce come megafono”. 🔗 Leggi su Lapresse.it