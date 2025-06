Roma-Parigi la cooperazione nel Mediterraneo all’evento di Med-Or

Roma e Parigi rafforzano il legame nel Mediterraneo, unendo le forze per promuovere stabilità e cooperazione nella regione. A pochi giorni dall'incontro tra la presidente Meloni e Macron, l'evento organizzato dalla Med-Or Italian Foundation ha segnato un passo importante verso una nuova era di collaborazione europea e mediterranea. È fondamentale comprendere come queste iniziative possano plasmare il futuro del Mediterraneo e rafforzare i legami tra Italia e Francia.

A pochi giorni dall’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese, Emmanuel Macron, a Palazzo Chigi, che ha confermato la volontà di rafforzare l’asse franco-italiano in chiave europea e mediterranea, Roma ha ospitato ieri un seminario ad alto livello dedicato alla sicurezza nel Mediterraneo. L’evento, organizzato dalla Med-Or Italian Foundation in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e l’Ambasciata d’Italia in Francia rappresenta un passaggio concreto nell’attuazione del Trattato del Quirinale. Firmato nel 2021, il Trattato prevede una cooperazione rafforzata tra i due Paesi nei settori chiave della sicurezza, della politica estera e della difesa, e identifica il Mediterraneo come “crogiolo comune” tra i due paesi, uno spazio strategico condiviso. 🔗 Leggi su Formiche.net