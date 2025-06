Roma occhi su Vagiannidis | Ghisolfi pronto all’affondo per il terzino del Panathinaikos

Roma punta deciso su Georgios Vagiannidis, il giovane terzino del Panathinaikos che con la sua energia e spinta offensiva ha attirato l'attenzione della dirigenza giallorossa. Con i contatti intensificati nelle ultime ore, la società capitolina si prepara a fare sul serio, valutando una prima offerta ufficiale. Una mossa strategica per rinforzare la linea difensiva e puntare su un talento promettente. La trattativa è ormai in fase calda.

La Roma è pronta a fare sul serio per Georgios Vagiannidis. Secondo quanto riportato da prasinoforos.gr, il terzino destro classe 2001 del Panathinaikos è finito nel mirino della dirigenza giallorossa, che ha intensificato i contatti nelle ultime ore, valutando una prima offerta ufficiale. Cresciuto nel vivaio del club ateniese, Vagiannidis si è messo in luce nel corso dell’ultima stagione per corsa, intensità e propensione offensiva: tutte qualità perfettamente aderenti al sistema di gioco che Gian Piero Gasperini intende portare nella Capitale. Spinta della Roma per anticipare la concorrenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Vagiannidis: Ghisolfi pronto all’affondo per il terzino del Panathinaikos

In questa notizia si parla di: roma - vagiannidis - terzino - panathinaikos

Dalla Grecia: la Roma punta Vagiannidis. Il Panathinaikos vuole 12 milioni; Dalla Grecia, la Roma pensa a Vagiannidis per la fascia destra. Servono almeno 12 milioni; Roma, Rensch in arrivo. E l'Ajax ha trovato il suo sostituto in Grecia.

Dalla Grecia: la Roma punta Vagiannidis. Il Panathinaikos vuole 12 milioni - Il terzino greco classe 2001 potrebbe spiccare il volo verso un campionato importante e i giallorossi starebbero preparando l'offerta ... Scrive msn.com

Inter, preso il terzino greco Vagiannidis dal Panathinaikos - Adesso è ufficiale: l'Inter ha depositato in Lega il cartellino del diciottenne greco Georgios Vagiannidis. Come scrive tuttomercatoweb.com

Chi è Georgios Vagiannidis, il primo colpo di calciomercato dell’Inter - Georgios Vagiannidis, 18 anni (ne compirà 19 a settembre), terzino destro del Panathinaikos. Secondo fanpage.it