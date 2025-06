Roma nessuna sorpresa tra i big agli ottavi Carraro | Padel alle Olimpiadi se…

A Roma, il palcoscenico degli ottavi di finale si anima di emozioni e sorprese. Tra favoriti e outsider, le grandi coppie si preparano a sfidarsi per un posto nei quarti di finale sul prestigioso palco del Foro Italico. Solo Di Nenno-Tello e Ustero-Araujo hanno rallentato il ritmo, lasciando spazio a suspense e attesa: chi si imporrà tra le altre sfide? La passione del padel italiano non si ferma qui.

Al Foro Italico le coppie favorite si qualificano per i quarti di finale: steccano solo Di Nenno-Tello tra gli uomini e Ustero-Araujo nel torneo femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, nessuna sorpresa tra i big agli ottavi. Carraro: “Padel alle Olimpiadi se…”

In questa notizia si parla di: roma - nessuna - sorpresa - agli

Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini, non c'è nessuna italiana nelle prime 10. La prima nella lista è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, e Torino, 24°. Roma solo 32°. E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt'Europa per chiedere più strade scolastiche - Nella recente classifica di Clean Cities sulla mobilità urbana a favore dei bambini, le città italiane faticano a emergere: Bologna si posiziona al 16° posto, seguita da Milano al 23° e Torino al 24°.

Ritorno a sorpresa per Danilo Cataldi alla Lazio? Il centrocampista potrebbe presto tornare a Roma dopo una stagione convincente #CalciomercatoLazio #CataldiRitorna #SerieA Nel mondo del calciomercato, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e i tifosi Vai su Facebook

Roma, nessuna sorpresa tra i big agli ottavi. Carraro: “Padel alle Olimpiadi se…”; “Sinner, macché sorpresa. Berrettini fuoriclasse, Paolini perfetta”; Serie A Élite Maschile, Viadana a valanga, Fiamme Oro solide, il quinto turno si chiude senza sorprese.

Internazionali Roma 2025, Musetti batte Nakashima e accede agli ottavi Segnala msn.com: Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tabellone femminile, Sabalenka rischia contro la ...