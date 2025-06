Roma neonata e madre morte | fermato in Grecia presunto killer di Villa Pamphili

Una tragica scena ha scosso Roma: madre e neonata trovate senza vita a Villa Pamphili. Oggi, in Grecia, un uomo è stato fermato come presunto responsabile di questa drammatica perdita. Sembrava un turista tra tanti a Skianthos, ma dietro la sua apparenza si cela forse il colpevole di un delitto che ha sconvolto la comunità. La vicenda si avvia a una svolta importante.

Sembrava un turista straniero come tanti, a Skianthos, isola greca nel mar Egeo settentrionale. È stato fermato qui, oggi, 13 giugno 2025, l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia di circa 8 mesi, ritrovate l'8 giugno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roma, neonata e madre morte: fermato in Grecia presunto killer di Villa Pamphili

In questa notizia si parla di: madre - fermato - roma - neonata

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Un omicidio atroce scuote Villa Pamphili: un uomo sospettato di aver ucciso madre e figlia è stato catturato in Grecia, a Skiathos, grazie alla traccia della cella telefonica.

È stato fermato sull’isola greca di Skiatos il cittadino statunitense presunto killer di Villa Pamphili a Roma: accusato di aver ucciso la neonata e di aver avuto un ruolo nella morte della madre Vai su X

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la bambina di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno: sono madre e figlia. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile. Per questa Vai su Facebook

Villa Pamphili: mamma e bimba potrebbero essere americane. Tg1: fermato il killer in Grecia; Villa Pamphili, arrestato a Skiathos l'uomo sospettato per la morte della donna e la neonata: si chiama Rexal Ford; Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto assassino: è un cittadino americano.

Roma, neonata e madre morte: fermato in Grecia presunto killer di Villa Pamphili Scrive firenzepost.it: È stato fermato qui, oggi, 13 giugno 2025, l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia di circa 8 mesi, rit ...