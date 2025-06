Roma Kossounou sfuma | l’Atalanta lo riscatta

Settimana di grandi manovre nel calciomercato, e la Roma si prepara a rinforzare la sua rosa con colpi di qualità. Dopo aver sfumato l’opzione Kossounou, i giallorossi sono pronti a chiudere un importante riscatto dall’Atalanta. La volontà è chiara: puntare su giocatori capaci di fare la differenza sia in Italia che in Europa, consolidando così il progetto ambizioso di José Mourinho. La sessione estiva promette emozioni forti.

L’estate sta entrando sempre di più nel vivo, con il calciomercato che ruba l’attenzione. Tra i tanti club che opereranno di fino in questa finestra di trattative c’è senza ombra di dubbio la Roma, desiderosa di costruire una rosa di alto profilo. I giallorossi hanno bisogno di innesti di spessore, in grado di fare la differenza tra Italia ed Europa. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe sedendo a più tavoli, per rimpolpare ogni reparto. Il focus principale andrebbe a quello difensivo, che avrebbe bisogno di qualche elemento per far rifiatare i titolari. I capitolini sembravano aver messo nel mirino un calciatore già allenato dal coach di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it