Roma il Torino piomba su Baldanzi | Gasperini ago della bilancia

Roma, il calciomercato infiamma le strategie e il futuro della squadra dipende da scelte decisive. Mentre il Torino si fa largo su Baldanzi e Gasperini si rivela l’ago della bilancia, i giallorossi devono agire con precisione per rinforzare ogni reparto. Con un obiettivo ambizioso davanti, tornare in Champions League diventa la missione principale. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi è al centro di questa corsa contro il tempo, perché…

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo e per la Roma è tempo di operare con cura. Già, perché i giallorossi dovranno consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa di alto livello, completa in ogni suo reparto. L’obiettivo della prossima stagione è chiaro: competere sia in Europa League che in campionato, tornando a qualificarsi per quella Champions League che manca da 6 anni. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe sedendo a più tavoli, per mettere a referto acquisti di spessore. Questi ultimi, però, passano anche dalle inevitabili cessioni di quei calciatori che non verrebbero considerati fondamentali nel nuovo progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il Torino piomba su Baldanzi: Gasperini ago della bilancia

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - torino - piomba

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Tavolieri: L'Al-Hilal non comprende che Osimhen prima accetta e poi chiede ancora più soldi; RAI - Venerato: Sfumato Conte, la Juventus piomba su Gasperini, ecco i dettagli; Tuttosport - Il Torino saluta Milinkovic Savic e punta Caprile.

Alla scoperta di Gasperini: la sua genesi a Torino Lo riporta msn.com: In bianconero una lunga trafila, prima da giovane calciatore, poi da allenatore (col trionfo a Viareggio) ...