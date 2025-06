Roma il Friedkin Group accoglie Gasperini | Il suo arrivo riflette la nostra ambizione

La Roma, guidata dal Friedkin Group, si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina della sua storia con l’arrivo di Gasperini, il simbolo di una volontà ferrea di conquista. Dopo una stagione che ha lasciato il segno, i giallorossi sono pronti a investire sul calciomercato, puntando a tornare in Champions League dopo sei lunghi anni. Una sfida ambiziosa che richiederà strategia e determinazione, ma soprattutto un progetto forte e ben articolato...

La stagione è passata in archivio e per ogni club di Serie A è tempo di operare di fino sul calciomercato. Tra questi c’è la Roma, pronta ad un’estate da protagonista per dar vita ad un progetto ambizioso. I giallorossi desiderano qualificarsi alla prossima Champions League, competizione che manca da ben 6 anni. Per farlo, ci sarà bisogno non solo di acquisti all’altezza ma anche di un allenatore preparato, che conosce bene il nostro campionato. Un condottiero che è già stato trovato e che ha firmato il suo contratto con i capitolini, più nello specifico un triennale. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che ha lasciato dopo ben 9 annate un’Atalanta portata in alto con trionfi inaspettati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it