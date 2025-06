Roma fuga all’alt dei carabinieri | arrestato un 44enne dopo inseguimento

Una notte di tensione a Roma, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno inseguito un'auto in fuga alla periferia della città. Dopo un inseguimento intenso, l’auto è stata fermata e uno dei quattro occupanti, un 44enne cileno con precedenti, è stato arrestato. Due complici sono riusciti a fuggire nel caos. La vicenda si conclude con un importante intervento delle forze dell’ordine, ma resta il mistero sulla fuga degli altri sospetti.

L'uomo, di nazionalità cilena e con precedenti, è stato bloccato nella notte alla periferia della Capitale Roma – Notte movimentata alla periferia della Capitale, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno inseguito un'auto che non si è fermata all'alt imposto per un controllo. A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone. Durante l'inseguimento, due occupanti sono riusciti a dileguarsi dal mezzo ancora in corsa. A bloccare la vettura è stata infine una passeggera, una prostituta, mentre il conducente ha tentato di fuggire a piedi. L'uomo, un cittadino cileno di 44 anni con precedenti, è stato raggiunto e arrestato dai militari.