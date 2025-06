Roma Femminile prosegue la ricerca del post Spugna Le ultime sul mercato

Roma Femminile continua la sua corsa alla ricerca del “post spugna”, cercando di rafforzare la propria rosa e ritrovare la competitività perduta. Dopo una stagione segnata da alti e bassi, tra sconfitta in finale di Coppa Italia e un exploit in Supercoppa Italiana, le giallorosse puntano a rilanciarsi nel mercato per confermarsi tra le protagoniste. L’obiettivo è chiaro: ricostruire una squadra solida e vincente, pronta a sfidare le migliori in Europa.

La cocente sconfitta per 4-0 contro la Juventus in finale di Coppa Italia è stata l'ultima immagine della stagione della Roma Femminile. L'annata si è conclusa nel peggiore dei modi e ha rispecchiato tutte le difficoltà avute, con l'unico vero sussulto piazzato vincendo la Supercoppa Italiana ad inizio 2025, superando 3-1 la Fiorentina. Le giallorosse si sono poi solamente consolate con la qualificazione in Women's Champions League, ottenuta grazie al successo all'ultima giornata proprio contro le toscane. Non ha dunque salutato nel migliore dei modi Alessandro Spugna, che in questi quattro anni sulla panchina della Roma ha però dato vita ad un ciclo di grandi risultati, culminati con i due Scudetti conquistati consecutivamente nel 20222023 e 20232024.

Roma femminile a lavoro per il nuovo allenatore: retroscena Boe Rysa. Sirene turche per Giacinti Si legge su msn.com: Migliorato però, al momento, non sembra essere vicino alla soluzione.