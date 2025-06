Roma escono dal tribunale e vengono ri-arrestati dopo un’ora

Roma, 13 giugno 2025 – Un episodio che ha dell’incredibile scuote la Capitale: dopo essere usciti dal tribunale, due sospettati vengono subito ri-arrestati a distanza di un’ora. La loro cattura, frutto di un’indagine impeccabile dei Carabinieri, mette in luce l’abilità delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Roma, 13 giugno 2025 – A seguito di una mirata attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, i militari di Nucleo Scalo Termini hanno individuato e fermato due persone, a loro già note, senza fissa dimora e con precedenti, s orprese all’interno del parcheggio di un centro commerciale della Capitale subito dopo aver effettuato diversi acquisti fraudolenti per un valore di circa 400 euro, utilizzando cinque carte di credito rubate. Nel corso della perquisizione del veicolo a loro in uso, i Carabinieri hanno rinvenuto un dispositivo POS per pagamenti elettronici, due paia di occhiali e cinque telefoni cellulari, tutti di dubbia provenienza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it