Roma duplice omicidio a Villa Pamphili | vittime forse americane

Un tragico duplice omicidio scuote Roma: nella suggestiva cornice di Villa Pamphili, una donna e una bambina sono state trovate senza vita. Le autorità sospettano che le vittime siano statunitensi e, grazie a una segnalazione ricevuta durante “Chi l’ha visto?”, le indagini si sono accelerate. Un sospettato è ora in fuga all’estero, rendendo il caso ancora più complesso e inquietante: cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda?

Segnalazione a “Chi l’ha visto?” accelera le indagini: sospettato in fuga all’estero. Roma – Potrebbero essere di nazionalitĂ americana la donna e la bambina trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili, uno dei principali parchi della Capitale. Lo ipotizzano gli investigatori, che hanno ricevuto una segnalazione ritenuta decisiva mercoledì sera durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Un telespettatore ha riferito di aver assistito, nei giorni precedenti al ritrovamento, a una violenta lite tra un uomo e una donna nei pressi del parco. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul posto intervenne la polizia, che identificò entrambi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: vittime forse americane

Duplice omicidio a Villa Pamphili: gli invisibili del parco, clochard accampati tra gli alberi e le ombre che Roma finge di non vedere di @aldotorchiaro Vai su X

Il DNA conferma l'identità dei corpi ritrovati a Villa Pamphili a #Roma. Sono madre e figlia. La piccola è morta per soffocamento; la causa della morte della madre è ancora da chiarire. Indagine in corso per duplice omicidio aggravato. La donna, tra i 20 e i 30 a Vai su Facebook

