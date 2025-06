Roma duello di mercato con il Milan? Tare mette gli occhi su De Cuyper

La giornata di ieri ha segnato un importante passo nel mercato della Roma, con la cessione di Dahl al Benfica e le voci che vedono Zalewski vicino all’Inter. Ora, con alcune uscite, i giallorossi devono accelerare sugli acquisti per rinforzare la rosa e offrire a Gasperini una squadra all’altezza delle sfide di questa stagione, in modo da competere ai massimi livelli e restare protagonisti nel panorama calcistico italiano ed europeo.

La giornata di ieri ha sancito la definizione della cessione di Dahl al Benfica, mentre potrebbe essere vicina anche quella di Nicola Zalewski, indirizzato verso una permanenza all’Inter dopo la buona fase conclusiva della scorsa stagione. Una volta piazzati quei giocatori che non rientrano nel progetto, la Roma dovrà cominciare a piazzare qualche colpo in entrata, per permettere a Gian Piero Gasperini di avere una rosa competitiva, in modo da poter lottare per quelle che sono le posizioni di vertice. Rinnovamento sulle corsie esterne. Per la filosofia di gioco del neo tecnico giallorosso ad essere di fondamentale importanza sono le corsie esterne, che viste anche le partenze di Zalewski e Dahl, subiranno un rinnovamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, duello di mercato con il Milan? Tare mette gli occhi su De Cuyper

In questa notizia si parla di: roma - duello - mercato - milan

Pallanuoto, duello tricolore a Nesima. L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff - Siamo giunti al culmine della tensione! L’Ekipe Orizzonte Catania e la Sis Roma si sfideranno in un’avvincente Gara 3 per il titolo tricolore di pallanuoto femminile.

#RomaMilan 3-1 di ieri è lo specchio della stagione Eppure stavolta Conceicao aveva ragione: i rossoneri meritavano di più e la gara è girata storta...... Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Gyokeres sogno in attacco. Si tratta un nuovo prestito per Kolo Muani....; Duello a sorpresa in panchina: Ancelotti sogna la Roma. Poi sotto col bomber | ESCLUSIVO; Corriere dello Sport: duello scudetto Milan-Inter, Roma-Napoli e colpi di mercato.

Calciomercato Roma, offerta rifiutata e via libera Milan asromalive.it scrive: Il calciatore in grado di attirare l’attenzione dei vertici di Milan e Roma risponde al nome di Jaka Bijol, ovvero il centrale difensivo attualmente di proprietà dell’Udinese che nel corso della ...