Roma corsa a 4 per Goglichidze | l’Empoli fissa il prezzo

Archiviata una stagione ricca di colpi di scena, per la Roma è tempo di focalizzarsi sulla sessione estiva di calciomercato. I giallorossi desidererebbero costruire una rosa di alto livello in vista della prossima annata, per competere sia in Italia che in Europa. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe delineare il piano per i colpi in entrata, sapendo di dover sedere a più tavoli. Il focus andrebbe al reparto difensivo, che avrebbe bisogno di qualche innesto di spessore. Se è vero che Evan N’Dicka dovrebbe rimanere alla corte capitolina, è altrettanto lecito scovare una riserva in grado di mettersi in mostra qualora ce ne fosse bisogno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it