L’entusiasmo si fa sentire tra i tifosi della Roma, pronti a vivere un’altra emozionante stagione all’Olimpico. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina, il cuore giallorosso batte più forte che mai. Da lunedì, parte ufficialmente la campagna abbonamenti “Core de ‘sta città”: un’occasione imperdibile per i tifosi per confermare il proprio amore e sostenere i colori della propria città. Scopri tutte le modalità e preparati a vivere da protagonisti questa nuova avventura.

Si respira già un notevole entusiasmo in casa Roma in vista della prossima stagione, che sarà la prima con in panchina Gian Piero Gasperini. Per prepararsi al meglio a tornare allo Stadio Olimpico, da lunedì prenderà il via la campagna abbonamenti “Core de ‘sta città”, con il club giallorosso che ha spiegato tutte le modalità tramite un comunicato. Il comunicato della Roma. “Roma (non si discute, si ama)” è da 50 anni l’inno che unisce la passione di intere generazioni di tifosi romanisti ed accompagna i giocatori fino al calcio d’inizio. Un canto d’amore per i colori giallorossi, una promessa di fedeltà e un vero e proprio inno alla gioia di tifare Roma, sempre e comunque. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, campagna abbonamenti “Core de ‘sta città”: tutte le info per i tifosi

Roma, parte la campagna abbonamenti "Core de 'sta città". Ecco le modalità