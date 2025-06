Roma al via la campagna abbonamenti | con Gasperini l' obiettivo è quota 40mila

Roma apre ufficialmente la campagna abbonamenti, con Gasperini in prima fila e un obiettivo ambizioso: raggiungere quota 40mila e superare i 232mila abbonati. I Friedkin puntano a replicare gli storici sold out delle ultime stagioni, soprattutto sotto la gestione Mourinho. Dalle ore 12 di lunedì 16 giugno, parte la fase 1 dedicata ai rinnovi. Non perdere questa occasione per far parte di un ciclo epico!

I Friedkin sperano di replicare i numeri delle ultime stagioni quando l’Olimpico ha vissuto 70 sold out a partire dalla gestione Mourinho. Dalle ore 12 di lunedì 16 giugno scatterà la fase 1 dedicata ai rinnovi. I dettagli . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, al via la campagna abbonamenti: con Gasperini l'obiettivo è quota 40mila

