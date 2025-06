Rogo alla Net Impianti vigili del fuoco e Arpam sul posto Odore nauseabondo in città | VIDEO

Un incendio scoppiato a Falconara ha causato un forte odore nauseabondo che ha allarmato i residenti. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ad ARPA, sono intervenute prontamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza dell’area. Attualmente sotto controllo, l’intervento continua per mettere in sicurezza l’intero sito. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e misure di sicurezza da adottare.

FALCONARA - E' sotto controllo l'incendio che poco dopo le 20.30 ha coinvolto il capannone industriale della Net Impianti. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Sul posto 15 Vigili del fuoco, coordinati dal Funzionario tecnico, e 5 autobotti.

