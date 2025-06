Rogo al porto davanti all’ex Tubimar bruciato un container

Un suggestivo cielo di fumo e fiamme ha scosso la tranquillità di Ancona, quando ieri sera un incendio improvviso ha interessato un container al porto, proprio davanti all’ex Tubimar. Le autorità sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e scongiurare rischi maggiori. Resta da capire cosa abbia causato questo nuovo episodio in un’area già precedentemente colpita. Seguiteci per aggiornamenti sui sviluppi di questa vicenda.

ANCONA - Un incendio è divampato ieri sera al porto, in via Enzo Vanoni, davanti all'ex Tubimar già interessata in passato da un rogo. Erano da poco passate le 20 quando un container su rimorchio, parcheggiato lungo la via, ha iniziato ad emettere del fumo proveniente dall'interno. Sono stati.

Incendio al porto di Ancona, il rogo alla ex Tubimar è stato doloso? Si indaga sulla tossicità della nube corriere.it scrive: rogo divampato mezz’ora dopo la mezzanotte in uno stabilimento all’interno del complesso ex Tubimar ...