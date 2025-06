rog xbox ally un leaker potrebbe aver rivelato il pezzo ed il mese di uscita

Un leaker affidabile ha svelato dettagli sorprendenti sulla ROG Xbox Ally, la console creata da ASUS e Microsoft. Con due varianti e un’uscita prevista per la seconda metà di ottobre 2025, questa novità promette di rivoluzionare il mondo gaming. La possibilità di prenotare già da agosto aumenta l’attesa e l’entusiasmo tra appassionati e esperti. Le informazioni, che sembrano ormai concrete, potrebbero segnare un nuovo capitolo nel panorama delle console portatili.

ROG Xbox Ally, frutto della collaborazione tra ASUS e Microsoft, potrebbe avere finalmente un prezzo e una finestra di lancio grazie ad una nuova ed affidabile indiscrezione. Secondo quanto riportato dal noto leaker eXtas1s, la nuova piattaforma sarĂ disponibile in due varianti e potrebbe arrivare sul mercato europeo nella seconda metĂ di ottobre 2025, con apertura delle prenotazioni giĂ fissata per il mese di agosto. Le informazioni, che derivano da incontri tra Microsoft e rivenditori europei, sono state definite “corroborate” e quindi credibili. In particolare l’insider ha parlato di un prezzo di 599€ per la versione bianca e 899€ per la variante nera, identificata come ROG Xbox Ally X, dotata di specifiche tecniche superiori. 🔗 Leggi su Game-experience.it