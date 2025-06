Rodengo | Oratorio S nicola in Festa

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Rodengo! Dal 13 al 15 giugno, l'Oratorio S. Nicola si trasformerà in un palcoscenico di allegria, musica e solidarietà, con eventi coinvolgenti e momenti di festa per tutta la famiglia. La celebrazione prenderà il via venerdì con l’energia travolgente di The Italian Job, tribute band che farà vibrare il paese. Un appuntamento imperdibile da non perdere!

L'Oratorio S. Nicola di Rodengo si prepara a vivere un weekend straordinario dal 13 al 15 giugno, immerso in un'atmosfera di festa, musica e solidarietà. La festa dell'oratorio si apre venerdì 13 con l'energia travolgente di The Italian Job, tribute band che farà vibrare il paese con i suoi ritmi.

