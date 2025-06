’Rock the Beach’ con tante band Omaggi a Ramazzotti e 883

Preparati a vivere dieci anni di emozioni indimenticabili con Rock the Beach! Tra tribute band di Ramazzotti e 883, il festival trasforma le spiagge di Lido degli Scacchi e Lido delle Nazioni in veri e propri palcoscenici sotto il cielo, regalando musica, atmosfera e ricordi che resteranno nel cuore. Un evento imperdibile per gli appassionati di rock e pop: quest’anno, l’ingresso è libero, ma le emozioni sono sempre a pagamento. Non mancare!

Dieci anni di musica, spiaggia e atmosfere indimenticabili. Torna Rock the Beach, il festival che trasforma il Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni in palcoscenici d’eccezione per le migliori tribute band internazionali. Un appuntamento ormai fisso per gli amanti del rock e del pop, che anche quest’anno promette emozioni da non perdere, con ingresso libero per tutti con possibilità di cena vista concerto. Il calendario delle prossime due settimane è ricco di appuntamenti imperdibili. Stasera alle 21 salirà sul palco la Bomber Band, mentre domenica, sempre alle 21, sarà la volta di Eros Ramazzotti Estasi, tributo dedicato al celebre cantante italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Rock the Beach’ con tante band. Omaggi a Ramazzotti e 883

