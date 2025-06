Robur | valutazioni in corso sul mercato Dopo gli addii c’è attesa per gli arrivi

Dopo i recenti cambiamenti interni e le partenze di figure chiave, il mercato della Robur si trova in una fase di forte fermento e attesa. La transizione verso nuovi assetti direttivi alimenta curiosità e aspettative sulle prossime mosse tecniche, con i tifosi che sperano in un rilancio per la squadra. L’attenzione ora è tutta rivolta alle decisioni di Guerri e Englund, che potrebbero determinare il futuro del club in questa stagione cruciale.

Dopo le comunicazioni di mercoledì che ufficializzavano una sorta di rimpasto interno alla Robur con l'ormai ex direttore generale Farina passato al settore giovanile e lo svedese Dahlin che lo sostituisce nel ruolo di club manager ad interim c'è attesa per quelle che saranno le scelte a livello tecnico da parte del direttore sportivo Guerri e del socio con delega all'area sportiva Englund. Per ora sono stati ufficializzati solo gli addii di elementi a cui il contratto scadrĂ tra due settimane, ovvero Bianchi, Masini, Candido e Morosi. Restano da valutare elementi come Achy, Biancon e Giusti ad esempio ma anche chi pur avendo un accordo in mano valido anche per la prossima stagione (Giannetti, Lollo, Mastalli) deve essere valutato da Bellazzini per capire se può fare parte o meno del progetto tecnico del nuovo corso bianconero.

