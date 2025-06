Roborock Saros Z70 la recensione | aspira lava e ha un braccio robotico che mette in ordine

Dopo un mese di prova, il Roborock Saros Z70 si distingue come il protagonista assoluto tra i robot aspirapolvere e lava, grazie al suo innovativo braccio robotico capace di raccogliere e posizionare gli oggetti lasciati in giro. Questo modello di punta, successore dei Saros 10 e 10R, combina tecnologia avanzata e praticità , rivoluzionando il modo di mantenere la casa pulita e ordinata. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche sorprendenti.

Abbiamo provato per un mese il nuovo Saros Z70, modello di punta dell'azienda cinese Roborock che segue i modelli Saros 10 e Saros 10R presentati a inizio 2025. La caratteristica che rende unico questo modello è un braccio che può afferrare e sollevare piccoli oggetti lasciati.

