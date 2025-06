Roberto Mancini nostalgico della Premier | Ci tornerei al City ho vissuto anni eccezionali Aguero? Il miglior colpo

Roberto Mancini, simbolo di successi e ricordi indimenticabili, si confessa nostalgico dei giorni trascorsi alla guida del Manchester City. Con uno sguardo emozionato, rivive le stagioni straordinarie che hanno segnato la sua carriera, sottolineando l’affetto per un’esperienza che ha lasciato il segno nel cuore. “Ci tornerei al City,” ammette con sincerità , rivelando quanto quell’avventura sia stata fondamentale nel suo percorso professionale. Un capitolo che resterà sempre speciale nella sua memoria.

Roberto Mancini nostalgico della Premier. Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Nazionale azzurra sui ricordi al Manchester City Intervistato da Transfermarkt Roberto Mancini si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in Premier League nella quale ha conquistato la vittoria del campionato alla guida del Manchester City. CAMPIONATO CHE HA PREFERITO – «Ogni campionato è speciale. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roberto Mancini nostalgico della Premier: «Ci tornerei, al City ho vissuto anni eccezionali. Aguero? Il miglior colpo»

