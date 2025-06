Roberto Mancini contro l' impianto di rifiuti Edison | Jesi non si svende Jesi si difende VIDEO

Roberto Mancini si schiera con forza contro l’impianto di rifiuti Edison a Jesi, confermando il suo impegno per la tutela del territorio e della salute pubblica. L’ex campione e testimonial locale denuncia le pressioni e le ambizioni di sfruttamento ambientale, sottolineando come Jesi non si svende ma si difende con fierezza. La sua voce si aggiunge al coro di cittadini e associazioni che chiedono rispetto e sostenibilità. Perché il futuro di Jesi merita attenzione e responsabilità.

JESI – Anche Roberto Mancini contro l’impianto per i rifiuti speciali della Edison Next che qualcuno vorrebbe far costruire alla Zipa. L’ex fuoriclasse di Sampdoria e Lazio, jesino doc e campione d’Europa come commissario tecnico della nazionale italiana nel 2021 parla chiaro: «Si vuole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Roberto Mancini contro l'impianto di rifiuti Edison: «Jesi non si svende. Jesi si difende» (VIDEO)

